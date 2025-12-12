Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В село Венгли отправилась очередная группа переселенцев

    • 12 декабря, 2025
    • 12:39
    В село Венгли отправилась очередная группа переселенцев

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе в село вернутся 16 семей (76 человек).

    Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 134 (544 человека).

