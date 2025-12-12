Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıb
Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, kəndə köçürülənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə kəndə 16 ailə (74 nəfər) köçürülür.
Qeyd edək ki, bununla Həsənrizə qayıdan ailələrin sayı 161-ə (1009 nəfər) çatacaq.
