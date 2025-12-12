В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 16:40
В посольстве Азербайджана в Южной Корее прошло мероприятие в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию дипломатической миссии в соцсети Х.
"12 декабря в посольстве состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Представители посольства и наши соотечественники, проживающие в Южной Корее, почтили память великого лидера минутой молчания", - говорится в сообщении посольства.
On December 12, the Embassy hosted commemoration event on the occasion of the 22nd anniversary of the death of National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev.— Azerbaijan in Korea (@AzEmbKorea) December 12, 2025
Embassy representatives and our compatriots living in South Korea honored the dear memory of Great Leader with a… pic.twitter.com/ObVcLWN6TP