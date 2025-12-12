Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 16:40
    В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    В посольстве Азербайджана в Южной Корее прошло мероприятие в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию дипломатической миссии в соцсети Х.

    "12 декабря в посольстве состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Представители посольства и наши соотечественники, проживающие в Южной Корее, почтили память великого лидера минутой молчания", - говорится в сообщении посольства.

    Южная Корея Сеул Азербайджан День памяти Гейдара Алиева посольство Азербайджана
    Heydər Əliyevin anım günü Seulda qeyd olunub
    Event commemorating Heydar Aliyev held in Seoul
    Elvis

    Последние новости

    17:17

    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    В регионе
    17:12
    Фото

    Азербайджан обсудил с AMD возможности сотрудничества в сфере ИИ

    ИКТ
    17:01

    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    Экология
    16:47

    Посол России вызван в МИД ФРГ

    Другие страны
    16:40

    В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    16:36
    Фото

    Вернувшимся в Гасанриз семьям бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:33

    ЕК: Смена правительства не повлияет на вступление Болгарии в еврозону с января 2026 года

    Другие страны
    16:31

    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси

    В регионе
    16:18

    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг

    Милли Меджлис
    Лента новостей