Heydər Əliyevin anım günü Seulda qeyd olunub
- 12 dekabr, 2025
- 16:55
Azərbaycanın Cənubi Koreyadakı səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib.
Bu barədə "Report" diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir.
"Dekabrın 12-də səfirlikdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Səfirliyin əməkdaşları və Cənubi Koreyada yaşayan həmvətənlərimiz Ulu Öndərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər", - səfirliyin məlumatında bildirilib.
On December 12, the Embassy hosted commemoration event on the occasion of the 22nd anniversary of the death of National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev.— Azerbaijan in Korea (@AzEmbKorea) December 12, 2025
Embassy representatives and our compatriots living in South Korea honored the dear memory of Great Leader with a… pic.twitter.com/ObVcLWN6TP