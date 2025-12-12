Heydər Əliyevin anım günü Seulda qeyd olunub

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 16:55
    Azərbaycanın Cənubi Koreyadakı səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report" diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir.

    "Dekabrın 12-də səfirlikdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Səfirliyin əməkdaşları və Cənubi Koreyada yaşayan həmvətənlərimiz Ulu Öndərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər", - səfirliyin məlumatında bildirilib.

    В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
    Event commemorating Heydar Aliyev held in Seoul

