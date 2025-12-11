Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 13:33
Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə çatıb.
"Report" Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 14 ailə (51 nəfər) köçürülüb.
