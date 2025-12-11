İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:33
    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb

    Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə çatıb.

    "Report" Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 14 ailə (51 nəfər) köçürülüb.

    “Böyük Qayıdış” Şuşakənd kəndi

    Son xəbərlər

    14:19

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    14:18

    Anım günü ilə bağlı bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq

    Digər
    14:13

    AMEA prezidenti: Qafqaz Albaniyası ilə bağlı arxeoloji tədqiqatlar genişləndirilməlidir

    Elm və təhsil
    14:12

    İncəsənət Gimnaziyasının növbəti tədris ilinədək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    14:11

    Badara sakini: Doğma kəndə qayıtmaq üçün hər gün dua edirdik

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Bakıda 47 kilometrə yaxın mikromobillik zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    14:05

    IEA: 2026-cı ildə neftə olan tələbatın artımı gündəlik 863 min barel təşkil edəcək

    Energetika
    14:03

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində tərəflərə replika hüququndan istifadə etmək imkanı yaradılıb

    Hadisə
    14:02

    Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti