İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qaxda uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:54
    Qaxda uşaq bağçasında yanğın olub

    Qax şəhərində uşaq bağçasında yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yanğın ikimərtəbəli uşaq bağçasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən texniki otağında baş verib.

    Bağçanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğın

    Son xəbərlər

    17:23

    Taleh Kazımov: "Azərbaycanın qlobal kapital bazarlarına qoşulması ilə bağlı "Euroclear" və "Clearstream" ilə danışıqlar aparılır"

    Maliyyə
    17:22
    Foto

    Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:13

    Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldır

    Xarici siyasət
    17:13

    Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:13
    Foto

    Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

    Digər
    17:12
    Video

    Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşüb

    Hadisə
    17:05

    Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜAT

    Hadisə
    17:04

    Azərbaycan Premyer Liqasında təxirə salınan oyun 2026-cı ildə keçiriləcək

    Futbol
    16:59
    Foto

    İrəvan Qala Şəhərinin etnoqrafik xəritəsi və saytı təqdim olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti