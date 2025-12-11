Qaxda uşaq bağçasında yanğın olub
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 16:54
Qax şəhərində uşaq bağçasında yanğın olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yanğın ikimərtəbəli uşaq bağçasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən texniki otağında baş verib.
Bağçanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
