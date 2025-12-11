Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Очередная группа переселенцев прибыла в село Шушакенд, жителям вручены ключи

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:50
    Прибывшим в село Шушакенд Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в село переселены 14 семей (51 человек), а всего 93 семьи (341 человек).

