Очередная группа переселенцев прибыла в село Шушакенд, жителям вручены ключи

Прибывшим в село Шушакенд Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село переселены 14 семей (51 человек), а всего 93 семьи (341 человек).