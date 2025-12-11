Очередная группа переселенцев прибыла в село Шушакенд, жителям вручены ключи
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 14:50
Прибывшим в село Шушакенд Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в село переселены 14 семей (51 человек), а всего 93 семьи (341 человек).
