Azər Məmmədov Naftalanda vətəndaş qəbulu keçirib
Energetika
- 11 dekabr, 2025
- 16:56
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədovun vətəndaşlarla növbəti görüşü Naftalan şəhərində baş tutub.
"Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, Birlik rəhbəri qəbula üz tutan 33 nəfər vətəndaşın qaz təchizatı ilə yanaşı, digər problem və təkliflərini də dinləyib. Sakinlər əsasən fərdi qazlaşma, işə qəbul və istehlak olunan təbii qaza görə yaranan debitor borcun araşdırılması ilə bağlı müraciətlər ünvanlayıblar.
Baş direktor hər bir müraciətin həlli yolu barədə vətəndaşlara ətraflı izahat verib. Bir sıra məsələlərin yerində baxılması və araşdırılması üçün Gəncə Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbərliyinə müvafiq tapşırıq verilib.
Son xəbərlər
17:23
Taleh Kazımov: "Azərbaycanın qlobal kapital bazarlarına qoşulması ilə bağlı "Euroclear" və "Clearstream" ilə danışıqlar aparılır"Maliyyə
17:22
Foto
Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:13
Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldırXarici siyasət
17:13
Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıbEnergetika
17:13
Foto
Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşübDigər
17:12
Video
Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşübHadisə
17:05
Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜATHadisə
17:04
Azərbaycan Premyer Liqasında təxirə salınan oyun 2026-cı ildə keçiriləcəkFutbol
16:59
Foto