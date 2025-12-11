Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 16:55
Çinin qərbində yerləşən Tibet muxtar vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi bildirib.
Yeraltı təkanların episentri Lxas şəhərinin 432 kilometr şimal-qərbində, ocağı isə 3 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barəsində məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
17:22
Foto
Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:13
Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldırXarici siyasət
17:13
Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıbEnergetika
17:13
Foto
Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşübDigər
17:12
Video
Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşübHadisə
17:05
Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜATHadisə
17:04
Azərbaycan Premyer Liqasında təxirə salınan oyun 2026-cı ildə keçiriləcəkFutbol
16:59
Foto
İrəvan Qala Şəhərinin etnoqrafik xəritəsi və saytı təqdim olunubElm və təhsil
16:58
Foto
Video