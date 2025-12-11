İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Çinin qərbində yerləşən Tibet muxtar vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi bildirib.

    Yeraltı təkanların episentri Lxas şəhərinin 432 kilometr şimal-qərbində, ocağı isə 3 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barəsində məlumat yoxdur.

    На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

