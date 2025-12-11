На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 432 км к северо-западу от города Лхаса. Очаг залегал на глубине 3 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.