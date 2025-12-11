На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 16:33
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на западе Китая.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 432 км к северо-западу от города Лхаса. Очаг залегал на глубине 3 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Последние новости
16:47
Фото
Военная делегация Азербайджана побывала в Центре кибербезопасности в УзбекистанеАрмия
16:44
Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВОДругие страны
16:40
Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 годаБизнес
16:39
Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории ЕвропыНаука и образование
16:33
На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
16:29
Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в ЕреванеВ регионе
16:28
Правительство Болгарии ушло в отставкуДругие страны
16:21
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита УкраинеДругие страны
16:16
Фото
Видео