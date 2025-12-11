Dövlət Agentliyi ASK ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb
Biznes
- 11 dekabr, 2025
- 16:57
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb.
"Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sənədi qurumun sədri Elnur Bağırov və ASK-nin prezidenti Məmməd Musayev imzalayıblar.
Memorandumun məqsədi ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması, təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istehlakçı hüquqları barədə məlumatlılığın artırılması, eləcə də birgə tədbirlər vasitəsilə iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına töhfə verməkdir.
Son xəbərlər
17:22
Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:13
Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldırXarici siyasət
17:13
Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıbEnergetika
17:13
Foto
Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşübDigər
17:12
Video
Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşübHadisə
17:05
Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜATHadisə
17:04
Azərbaycan Premyer Liqasında təxirə salınan oyun 2026-cı ildə keçiriləcəkFutbol
16:59
Foto
İrəvan Qala Şəhərinin etnoqrafik xəritəsi və saytı təqdim olunubElm və təhsil
16:58
Foto
Video