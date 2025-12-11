Госагентство по антимонопольному контролю и ASK подписали Меморандум о сотрудничестве

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, документ подписали председатель Госагентсва Эльнур Багиров и президент ASK Мамед Мусаев.

Цель меморандума - формирование благоприятной бизнес-среды для развития предпринимательства в стране, повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и осведомленности о правах потребителей, а также содействие устойчивому развитию экономики посредством совместных мероприятий.