Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Госагентство по антимонопольному контролю и ASK подписали Меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    • 11 декабря, 2025
    • 17:24
    Госагентство по антимонопольному контролю и ASK подписали Меморандум о сотрудничестве

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, документ подписали председатель Госагентсва Эльнур Багиров и президент ASK Мамед Мусаев.

    Цель меморандума - формирование благоприятной бизнес-среды для развития предпринимательства в стране, повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и осведомленности о правах потребителей, а также содействие устойчивому развитию экономики посредством совместных мероприятий.

    ASK Госагентство по антимонопольному контролю меморандум о сотрудничестве
    Фото
    Dövlət Agentliyi ASK ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb
    Elvis

    Последние новости

    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    17:44

    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    В регионе
    Лента новостей