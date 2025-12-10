Трамп: США не стремятся к резкому снижению цен на нефть
- 10 декабря, 2025
- 06:14
Вашингтон не заинтересован в слишком быстром снижении цен на нефть, поскольку это может нанести ущерб американским производителям.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).
"Мы добываем больше топлива, чем когда бы то ни было. Когда такое происходит, цены снижаются, поэтому цена нефти за баррель снижается очень хорошо", - сказал он, отметив, что вместе с тем Вашингтон "не хочет такого быстрого" снижения цен на нефть, поскольку заинтересован в том, чтобы "производители продолжали" добычу.
