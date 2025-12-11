İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan məhkəmələrində yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizalar aparılacaq

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:34
    Azərbaycan məhkəmələrində yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizalar aparılacaq

    Azərbaycanda yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizalar aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.

    Qeyd olunub ki, konsepsiyanın hədəf göstəricilərində məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti subyektlərinin tələbatı nəzərə alınaraq yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizaların aparılması nəzərdə tutulub.

    Ekspertiza prezident

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağstafada erkən dəmir dövründə əhalinin məskunlaşdığı yaşayış yeri aşkar edilib

    Elm və təhsil
    14:49

    Azərbaycanda özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılır

    Daxili siyasət
    14:44

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYA

    Daxili siyasət
    14:44

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    14:44

    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Daxili siyasət
    14:41

    IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb

    Energetika
    14:41

    Aftandil Hacıyev: "Qarabağ"ın U-19 komandasının məğlubiyyətində sonuncu günahkarlar futbolçulardır"

    Futbol
    14:39

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsində dövlət standartları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    14:36

    Macarıstan ikitərəfli saziş çərçivəsində Azərbaycandan 800 milyon kubmetr qaz alacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti