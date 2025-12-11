Azərbaycan məhkəmələrində yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizalar aparılacaq
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 14:34
Azərbaycanda yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizalar aparılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, konsepsiyanın hədəf göstəricilərində məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti subyektlərinin tələbatı nəzərə alınaraq yeni növ və ixtisaslar üzrə ekspertizaların aparılması nəzərdə tutulub.
