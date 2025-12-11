В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациям.

Как сообщает Report, это отражено в Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что в целевых показателях концепции предусмотрено проведение экспертиз по новым видам и специализациям с учетом потребностей субъектов судебно-экспертной деятельности.