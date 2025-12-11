İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:19
    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi Rəşad Daşdəmirov həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Binəqədi rayon Məhkəməsi qərar qəbul edilib.

    Belə ki, R. Daşdəmirov Korrupsiya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. Ona xüsusilə külli miqdarda qaçaqmalçılıqda, külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınmaqda ittiham edilir.

    Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxsi və daha bir neçə nəfər qaçaqmalçılıq və digər ittihamlarla həbs olunub. Onlardan Dövlət Gömrük Komitəsinin Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin Liman Məntəqəsinin rəisi Fərid Usubov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Saxlanılan şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 206.4. (Qaçaqmalçılıq, mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə, 213-1.2.2, 213-1.2.3-ci (Aksiz markası ilə markalanmalı olan malları belə marka olmadan və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malları nişanlanmadan satma, satış məqsədilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarma və ya idxal etmə, habelə belə malların nağd qaydada alqı-satqısı təkrar törədildikdə), 308.2 (Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ittiham verilib.

    Qeyd edək ki, Rəşad Daşdəmirov Gəncənin sabiq icra başçısı Rasim Daşdəmirovun, Fərid Usubov isə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin sabiq müavini general-leytenant Cəbrayıl Usubovun oğludur.

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı DGK Məhkəmə
    Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан

    Son xəbərlər

    14:51

    Məhkəmə ekspertizası idarələri dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək

    Daxili siyasət
    14:50

    Ağstafada erkən dəmir dövründə əhalinin məskunlaşdığı yaşayış yeri aşkar edilib

    Elm və təhsil
    14:49

    Azərbaycanda özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılır

    Daxili siyasət
    14:44

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYA

    Daxili siyasət
    14:44

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    14:44

    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Daxili siyasət
    14:41

    IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb

    Energetika
    14:41

    "Qarabağ" akademiyasının koordinatoru: "Komandanın məğlubiyyətində sonuncu günahkarlar futbolçulardır"

    Futbol
    14:39

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsində dövlət standartları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti