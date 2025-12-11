İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Elvin Məmmədov "Qəbələ"nin U-17 komandasına baş məşqçi təyin olunub

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:18
    Elvin Məmmədov Qəbələnin U-17 komandasına baş məşqçi təyin olunub

    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Səbail"dən ayrılan Elvin Məmmədov "Qəbələ"nin U-17 komandasına baş məşqçi təyin olunub.

    Mütəxəssis bunu "Report"a açıqlamasında özü deyib.

    O, komanda ilə məşqlərə başladığını da söyləyib:

    "Məşqçi kurslarına qatılmışam. Artıq iki aydır ki, A kateqoriyasını oxuyuram. Hazırda "Qəbələ"nin U-17 komandasını çalışdırıram".

    Qeyd edək ki, E.Məmmədov bir müddət öncə "Səbail"in baş məşqçi postundan istefa verib.

