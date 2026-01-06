Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 12:39
"Fiorentina" klubunun futbolçusu Dodo İtaliyanın başqa komandasına keçə bilər.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "İnter" 27 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.
Milan təmsilçisi braziliyalı oyunçu ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Florensiya klubu isə onu ən azı cari mövsümün sonunadək heyətdə saxlamağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Dodonun "Fiorentina" ilə 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. O, cari mövsüm 25 matçda 1 qol vurub.
