İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:39
    Braziliyalı futbolçu İnterə keçə bilər

    "Fiorentina" klubunun futbolçusu Dodo İtaliyanın başqa komandasına keçə bilər.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "İnter" 27 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    Milan təmsilçisi braziliyalı oyunçu ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Florensiya klubu isə onu ən azı cari mövsümün sonunadək heyətdə saxlamağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Dodonun "Fiorentina" ilə 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. O, cari mövsüm 25 matçda 1 qol vurub.

    Dodo İnter klubu Fiorentina klubu transfer Müdafiəçi braziliyalı futbolçu

    Son xəbərlər

    12:56

    Sabahın havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    12:45

    Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    12:43

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    12:39

    Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    12:37

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:31

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:25

    Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    12:17

    Azərbaycanda ötən il 74 stomatoloqun qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti