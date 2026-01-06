Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 06 yanvar, 2026
- 12:37
Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, bu gün qəsəbədə diametri 89 mm olan qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən, qəsəbədəki 1200 abonentin qaz təchizatı saat 13:30-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.
