    "Real" mövsümün sonunda üç futbolçusu ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib

    Futbol
    05 fevral, 2026
    10:01
    Real mövsümün sonunda üç futbolçusu ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib

    İspaniyanın "Real" klubu mövsümün sonunda üç futbolçusu ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi heyətdə bir sıra dəyişikliklər etmək niyyətindədir.

    "Kral klubu" Fran Qarsiya, Dani Sebalyos və David Alaba ilə vidalaşacaq.

    "Real"ın prezidenti Florentino Peres heyəti yeniləmək istəyir. O, yeni transferlər üçün maaş büdcəsini də azaltmağı planlaşdırır.

