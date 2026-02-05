"SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "SOCAR AQŞ" şirkəti növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "SOCAR AQŞ"nin Türkiyə üzrə ölkə meneceri Elvin Nəsibov Bakıda keçirilən "IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026" konfrans və sərgisində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "SOCAR AQŞ" Türkiyədəki biznesini artıq genişləndirib: "Şirkətin filialı olan "SOCAR AQS Sondaj" 2019-cu ildə təsis edilib. İlk layihəmiz Türkiyənin qaz şirkəti olan BOTAŞ üçün yeraltı qaz saxlama quyularını əhatə edirdi. İşin həcmi "təhvil-təslim" müqaviləsi əsasında 28 quyunun qazılmasından ibarət idi. Qazmadan əlavə, digər quyu xidmətlərini də təqdim etdik. Çətinliklərə baxmayaraq, 28 quyunun hamısını uğurla qazdıq".

    O qeyd edib ki, hazırda şirkət Türkiyədə iki qurğu ilə fəaliyyət göstərir: "Biri yük maşınına quraşdırılmış HH300 hidravlik qurğusudur. Türkiyədə quruda qazma işləri üçün mobillik çox vacibdir. Biz bu qurğunu Cənub-Şərqi Anadolu hövzəsindəki "Çalık Petrol" üçün işlədirik. Artıq gündəlik tarif əsasında iki quyu qazmışıq və hazırda əlavə quyu xidmətləri də göstərməklə "təhvil-təslim" müqaviləsi çərçivəsində üçüncü quyu üzərində işləyirik".

    E.Nəsibov vurğulayıb ki, ​Türkiyədəki ikinci qurğu MR8000 mexaniki qurğusudur ki, o da yük maşınına quraşdırılıb: "Bu qurğunu Cənub-Şərqi Anadolu hövzəsində "Turkish Petroleum" layihələri çərçivəsində idarə edirik. İşin həcmi növbəti iki il ərzində gündəlik tarif əsasında səkkiz quyunun qazılmasını nəzərdə tutur".

