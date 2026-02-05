Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:15
    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Компания SOCAR AQŞ в 2026-2027 годах пробурит 8 скважин в Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер SOCAR AQŞ по Турции Эльвин Насибов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

    По его словам, SOCAR AQŞ уже расширила свой бизнес в Турции: "Филиал компании SOCAR AQS Sondaj был основан в 2019 году. Наш первый проект охватывал скважины для подземного хранения газа для турецкой газовой компании BOTAŞ. Объем работ включал бурение 28 скважин на основе договора о "приеме-сдаче". Помимо бурения, мы также предоставили другие услуги по обслуживанию скважин. Несмотря на трудности, мы успешно пробурили все 28 скважин".

    Он отметил, что в настоящее время компания работает в Турции с двумя установками: "Одна из них - HH300, смонтированная на грузовике. В Турции мобильность очень важна для наземных буровых работ. Мы используем это оборудование для работ для Çalık Petrol в Юго-Восточном Анатолийском бассейне. Мы уже пробурили две скважины на основе дневного тарифа и в настоящее время работаем над третьей скважиной в рамках договора о "приеме-сдаче", также предоставляя дополнительные услуги по скважинам".

    Насибов подчеркнул, что второй является механическая установка MR8000, которая также смонтирована на грузовике: "Мы управляем ею в рамках проектов Turkish Petroleum в Юго-Восточном Анатолийском бассейне. Объем работ предусматривает бурение восьми скважин на основе дневного тарифа в течение следующих двух лет".

    "SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq
    SOCAR AQS to drill eight wells in Türkiye over two years
