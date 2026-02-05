"Neftçi"nin sabiq hücumçusu Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 09:46
"Neftçi"nin sabiq futbolçusu Mateus Saldanya Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçu "Əl-Vəsl" klubundan "Şarja"ya icarəyə verilib.
Bu barədə "Əl-Vəsl"in mətbuat xidməti məlumat yayıb. Braziliyalı futbolçunun yeni klubu ilə müqaviləsinin müddəti bu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, M.Saldanya 2025-ci ildən "Əl-Vəsl"in formasını geyinirdi. O, 2022/2023 mövsümündə "Neftçi"nin heyətində 17 matçda meydana çıxıb və 5 qol vurub.
Son xəbərlər
10:01
"Real" mövsümün sonunda üç futbolçusu ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlibFutbol
09:57
Foto
Səyyar ASAN xidmət Ağdaşda fəaliyyətə başlayıbSosial müdafiə
09:47
Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi xidməti avtomobillər almağa hazırlaşırBiznes
09:46
"Neftçi"nin sabiq hücumçusu Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişibFutbol
09:45
"SOCAR AQŞ" İraqda tenderlərdə iştirak edirEnergetika
09:38
"SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaqEnergetika
09:38
Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdır - MÜSAHİBƏRegion
09:38
Foto
Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edibXarici siyasət
09:36
Foto