Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 14:22
Арестован начальник Международного торгового морского порта Баку–Говсан Рашад Дашдемиров.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято Бинагадинским районным судом.
Рашад Дашдемиров был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией. Ему предъявлены обвинения в особо крупной контрабанде и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
Последние новости
15:17
Мерц: Европа передала мирный план для Украины Трампу, переговоры с США могут быть уже в эти выходныеДругие страны
15:13
В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизыВнутренняя политика
15:05
Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджетаВнутренняя политика
15:02
ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизеВнутренняя политика
15:01
В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациямВнутренняя политика
14:57
В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизыВнутренняя политика
14:56
Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное селоВнутренняя политика
14:54
В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.Внутренняя политика
14:51