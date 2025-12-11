Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 14:22
    Арестован начальник Международного торгового морского порта Баку–Говсан Рашад Дашдемиров.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято Бинагадинским районным судом.

    Рашад Дашдемиров был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией. Ему предъявлены обвинения в особо крупной контрабанде и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

    арест морской порт Баку-Говсан
    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
