FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 15:37
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2025-ci ildə FIFA reytinqini 74-cü pillədə vurub.
"Report" ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmanın hesabında 1318.261 xal var.
Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv bu ay Banqladeşdə keçirilmiş "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirinin qalibi olub.
Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya seçməsi (2094.891) yer alıb.
