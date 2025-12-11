İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:26
    Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümü üzrə II raundun püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimində Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib.

    B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Xorvatiya, Çexiya və Gürcüstan yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

