Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 14:26
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümü üzrə II raundun püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimində Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib.
B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Xorvatiya, Çexiya və Gürcüstan yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
14:50
Ağstafada erkən dəmir dövründə əhalinin məskunlaşdığı yaşayış yeri aşkar edilibElm və təhsil
14:49
Azərbaycanda özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılırDaxili siyasət
14:44
Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYADaxili siyasət
14:44
Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşibElm və təhsil
14:44
Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaqDaxili siyasət
14:41
IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıbEnergetika
14:41
"Qarabağ" akademiyasının koordinatoru: "Komandanın məğlubiyyətində sonuncu günahkarlar futbolçulardır"Futbol
14:39
Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsində dövlət standartları hazırlanacaqDaxili siyasət
14:36