    ABŞ-nin qırıcı təyyarələri Venesuela hava məkanı yaxınlığında uçuşlar keçirib

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 05:43
    ABŞ-nin qırıcı təyyarələri Venesuela hava məkanı yaxınlığında uçuşlar keçirib

    Çərşənbə axşamı ABŞ-nin iki "F/A-18F Super Hornet" qırıcı təyyarəsi Venesuela hava məkanı yaxınlığında uçuşlar keçirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Flightradar24" aviasiya resursu məlumat yayıb.

    Karib dənizində Amerika təyyarədaşıyan gəmisi "USS Gerald Ford"dan havaya qalxan qırıcı təyyarələr Qolfo de Venesuela körfəzindəki 12 millik dəniz zonasının xaricində təxminən 10-15 kilometr məsafədə uzun müddət uçuşlar həyata keçiriblər. Lakin təyyarələr Venesuela hava məkanını pozmayıb.

    ABŞ Venesuela qırıcı təyyarə
    Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

