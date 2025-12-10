Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

Два американских истребителя F/A-18F Super Hornet во вторник выполнили полеты в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.

Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Истребители, поднявшиеся с американского авианосца USS Gerald Ford в Карибском море, длительное время курсировали примерно в 10-15 км от 12-мильной морской зоны в заливе Гольфо де Венесуэла, который глубоко вклинивается в территорию страны. При этом самолеты не нарушали венесуэльское воздушное пространство Венесуэлы.