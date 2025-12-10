Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 04:49
Два американских истребителя F/A-18F Super Hornet во вторник выполнили полеты в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.
Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.
Истребители, поднявшиеся с американского авианосца USS Gerald Ford в Карибском море, длительное время курсировали примерно в 10-15 км от 12-мильной морской зоны в заливе Гольфо де Венесуэла, который глубоко вклинивается в территорию страны. При этом самолеты не нарушали венесуэльское воздушное пространство Венесуэлы.
Последние новости
05:26
В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР КонгоДругие страны
04:49
Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства ВенесуэлыДругие страны
04:18
AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76Другие страны
03:55
Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органомДругие страны
03:21
Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войныДругие страны
02:56
В США неизвестный устроил стрельбу в университетеДругие страны
02:13
Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопониманииСоциальная защита
02:13
Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФАФутбол
02:04