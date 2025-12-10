Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 04:49
    Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

    Два американских истребителя F/A-18F Super Hornet во вторник выполнили полеты в непосредственной близости от воздушного пространства Венесуэлы.

    Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

    Истребители, поднявшиеся с американского авианосца USS Gerald Ford в Карибском море, длительное время курсировали примерно в 10-15 км от 12-мильной морской зоны в заливе Гольфо де Венесуэла, который глубоко вклинивается в территорию страны. При этом самолеты не нарушали венесуэльское воздушное пространство Венесуэлы.

    F/A-18F Super Hornet США Венесуэла
    Elvis

    Последние новости

    05:26

    В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

    Другие страны
    04:49

    Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

    Другие страны
    04:18

    AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76

    Другие страны
    03:55

    Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом

    Другие страны
    03:21

    Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войны

    Другие страны
    02:56

    В США неизвестный устроил стрельбу в университете

    Другие страны
    02:13

    Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании

    Социальная защита
    02:13

    Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    02:04

    В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания

    Происшествия
    Лента новостей