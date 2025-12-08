Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 19:33
В Братиславе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает корреспондент Report из Словакии.
