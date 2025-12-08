Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 19:33
    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

    В Братиславе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Словакии.

    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
    Presidents of Azerbaijan and Slovakia deliver press statements
