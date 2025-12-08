Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД ФРГ предупредил Францию о последствиях санкций против КНР

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 23:26
    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль скептически отнесся к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении торговых пошлин в отношении китайских товаров и предупредил об "эффекте пинг-понга".

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, свою позицию глава немецкого МИД обозначил в ходе визита в Пекин.

    "Германия принципиально не придерживается политики протекционизма. Но китайская сторона должна понимать, что она должна что-то сделать в этой области", - сказал он.

    Вадефуль добавил, что более высокие пошлины следует рассматривать лишь как "крайнюю меру", и выразил сомнения в их эффективности.

    "Потому что, если попасть в такой цикл, то обычно возникает эффект пинг-понга или раскручивание спирали с дальнейшими ответными реакциями, а это только вредит свободной торговле", - констатировал министр.

    Макрон в интервью газете Les Echos 7 декабря заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о введении торговых пошлин в отношении китайских товаров, если Пекин не решит проблему торгового дефицита между ЕС и КНР. По словам президента Франции, он уже обсуждал возможное введение таких пошлин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В то же время Макрон подчеркнул, что сформировать единый европейский фронт в этом вопросе будет непросто.

