    Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 14:13
    Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года

    Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Кароля Навроцкого может состояться уже до конца года.

    Как передает Report со ссылкой на RMF24, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    "Мы работаем над тем, чтобы встреча президента Украины и президента Польши состоялась как можно скорее, надеемся, в этом году в Варшаве", - сказал Василий Боднар.

    Он также добавил, что украинская сторона предложила встретиться с польским президентом на этой неделе.

    "Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", - добавил он.

    По словам посла, среди возможных тем для обсуждения - вопросы безопасности и мирные переговоры по Украине. Также будет обсуждаться военное сотрудничество и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

    Кроме того, будут вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, в частности с восстановлением Украины.

    Лента новостей