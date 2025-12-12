Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Кароля Навроцкого может состояться уже до конца года.

Как передает Report со ссылкой на RMF24, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча президента Украины и президента Польши состоялась как можно скорее, надеемся, в этом году в Варшаве", - сказал Василий Боднар.

Он также добавил, что украинская сторона предложила встретиться с польским президентом на этой неделе.

"Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", - добавил он.

По словам посла, среди возможных тем для обсуждения - вопросы безопасности и мирные переговоры по Украине. Также будет обсуждаться военное сотрудничество и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, будут вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, в частности с восстановлением Украины.