Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 14:45
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə onun polyak həmkarı Karol Navrotskinin görüşü bu ilin sonuna qədər baş tuta bilər.
"Report" "RMF24"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Polşadakı səfiri Vasili Bondar bildirib.
Səfirin sözlərinə görə, mümkün müzakirə mövzuları arasında təhlükəsizlik məsələləri və Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqları var.
