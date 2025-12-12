Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 14:14
    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Туркменистане и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как передает Report, об этом сообщили в Кабинете министров.

    Премьер-министр почтил светлую память великого лидера.

    Али Асадов Ашхабад День памяти Гейдара Алиева посольство Азербайджана Туркменистан
    Əli Əsədov Türkmənistanda Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib
