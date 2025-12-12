Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане
Внешняя политика
12 декабря, 2025
- 14:14
Находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Туркменистане и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом сообщили в Кабинете министров.
Премьер-министр почтил светлую память великого лидера.
