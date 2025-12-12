Əli Əsədov Türkmənistanda Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 13:52
Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycanın Türkmənistandakı Səfirliyinə gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin buradakı büstü önünə gül dəstəsi qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Baş nazir Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad edib.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:50
Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıbEnergetika
14:45
Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilərDigər ölkələr
14:42
Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaqMədəniyyət siyasəti
14:34
İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah"ın təlim bazasına hava zərbəsi endiribDigər ölkələr
14:34
Məsud Pezeşkian: "Rəşt-Astara dəmir yolu boyunca 100 km-dən çox məsafədə torpaq sahələri alınıb"İnfrastruktur
14:34
Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilirRegion
14:30
Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 18 %-dən çox artıbEnergetika
14:29