WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Əli Əsədov Türkmənistanda Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:52
    Əli Əsədov Türkmənistanda Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

    Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycanın Türkmənistandakı Səfirliyinə gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin buradakı büstü önünə gül dəstəsi qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Baş nazir Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad edib.

    Foto
    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Son xəbərlər

    14:52
    Foto

    Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:50

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:45

    Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    14:42

    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    14:34

    İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah"ın təlim bazasına hava zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    14:34

    Məsud Pezeşkian: "Rəşt-Astara dəmir yolu boyunca 100 km-dən çox məsafədə torpaq sahələri alınıb"

    İnfrastruktur
    14:34

    Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir

    Region
    14:30

    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 18 %-dən çox artıb

    Energetika
    14:29

    "Arsenal" "Real"ın və "Milan"ın futbolçularını diqqət mərkəzində saxlayır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti