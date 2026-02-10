Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır
- 10 fevral, 2026
- 19:26
ABŞ Azərbaycanın ərazi sularının müdafiəsinə kömək etmək üçün ölkəyə bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
Xəbər yenilənir
