    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 19:26
    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    ABŞ Azərbaycanın ərazi sularının müdafiəsinə kömək etmək üçün ölkəyə bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых катеров
    Vance: US plans to deliver several new boats to Azerbaijan

