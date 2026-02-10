Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

США планируют поставить Азербайджану несколько новых катеров для усиления защиты территориальных вод страны.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, между двумя странами существует широкий спектр направлений сотрудничества, и Вашингтон намерен укреплять партнерство не только в сфере безопасности, но и в экономике.

"Нам есть о чем говорить и что объявить. Мы могли бы провести здесь весь день, рассказывая о позитивных процессах", - отметил Вэнс.

"Я также с гордостью объявляю, что, как мне кажется, я был одним из первых, кто пролетел над "Маршрутом Трампа", который соединит две части Азербайджана (с Нахчыванской Автономной республикой - ред). Мы надеемся, что это будет способствовать развитию экономического сотрудничества, взаимодействию в сфере природных ресурсов и критически важных минералов и поможет закрепить это историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул вице-президент США.