    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:24
    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

    США планируют поставить Азербайджану несколько новых катеров для усиления защиты территориальных вод страны.

    Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    По его словам, между двумя странами существует широкий спектр направлений сотрудничества, и Вашингтон намерен укреплять партнерство не только в сфере безопасности, но и в экономике.

    "Нам есть о чем говорить и что объявить. Мы могли бы провести здесь весь день, рассказывая о позитивных процессах", - отметил Вэнс.

    "Я также с гордостью объявляю, что, как мне кажется, я был одним из первых, кто пролетел над "Маршрутом Трампа", который соединит две части Азербайджана (с Нахчыванской Автономной республикой - ред). Мы надеемся, что это будет способствовать развитию экономического сотрудничества, взаимодействию в сфере природных ресурсов и критически важных минералов и поможет закрепить это историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул вице-президент США.

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır
    Vance: US plans to deliver several new boats to Azerbaijan
    Лента новостей