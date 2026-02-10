Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub
- 10 fevral, 2026
- 19:28
Gəncədə yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq çəki dərəcələrində medalçılar müəyyənləşib.
45 kq
-
Əli Cavadlı (UGİM-2)
-
Kamil Məmmədli (UGİM-2)
-
Fikrət Haqverdiyev (Şuşa UGİM), Polad Gülverdiyev (ROİL)
51 kq
-
Abdurrahman Hüseynli (ROİL, "Neftçi")
-
Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)
-
İlkin Qurbanov (UGİM-5, "Neftçi"), Rahib Əhmədov (Sumqayıt, Təhsil)
60 kq
-
Elmir Çərkəzov (ROİL, "Neftçi")
-
Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)
-
Kənan Məmmədov (UGİM-10), İsmayıl Şahmarov (ROİL)
71 kq
-
Nadir Həsənov (UGİM-2)
-
Əli Məmmədov (Gəncə, "Neftçi")
-
Hüseyn İsgəndərov (UGİM-2), İbrahim Babayev (Gimnaziya, "Neftçi")
92 kq
-
Zöhrab Səfərov (Neftçi)
-
Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)
-
İsmayıl Bayramov (UGİM-2), Murad Əliyev (Zəngilan)