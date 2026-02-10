İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    • 10 fevral, 2026
    • 19:28
    Gəncədə yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq çəki dərəcələrində medalçılar müəyyənləşib.

    45 kq

    1. Əli Cavadlı (UGİM-2)

    2. Kamil Məmmədli (UGİM-2)

    3. Fikrət Haqverdiyev (Şuşa UGİM), Polad Gülverdiyev (ROİL)

    51 kq

    1. Abdurrahman Hüseynli (ROİL, "Neftçi")

    2. Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)

    3. İlkin Qurbanov (UGİM-5, "Neftçi"), Rahib Əhmədov (Sumqayıt, Təhsil)

    60 kq

    1. Elmir Çərkəzov (ROİL, "Neftçi")

    2. Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)

    3. Kənan Məmmədov (UGİM-10), İsmayıl Şahmarov (ROİL)

    71 kq

    1. Nadir Həsənov (UGİM-2)

    2. Əli Məmmədov (Gəncə, "Neftçi")

    3. Hüseyn İsgəndərov (UGİM-2), İbrahim Babayev (Gimnaziya, "Neftçi")

    92 kq

    1. Zöhrab Səfərov (Neftçi)

    2. Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)

    3. İsmayıl Bayramov (UGİM-2), Murad Əliyev (Zəngilan)

