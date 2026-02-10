Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi
Digər
- 10 fevral, 2026
- 19:21
Üç lider İlham Əliyev, Nikol Paşinyan, Donald Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
"Bu üç lider uzun illər davam edən müharibəyə son qoydu. Nəhayət, regionda sülh hökm sürür. Tramp administrasiyasının məqsədi sülhün bərqərar edilməsidir", - C.Vens deyib.
Xəbər yenilənir
