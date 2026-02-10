İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    • 10 fevral, 2026
    • 19:21
    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Üç lider İlham Əliyev, Nikol Paşinyan, Donald Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    "Bu üç lider uzun illər davam edən müharibəyə son qoydu. Nəhayət, regionda sülh hökm sürür. Tramp administrasiyasının məqsədi sülhün bərqərar edilməsidir", - C.Vens deyib.

    Xəbər yenilənir

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İlham Əliyev Donald Tramp
    Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным
    J.D. Vance: Aliyev, Pashinyan, Trump made peace in the South Caucasus possible

    Son xəbərlər

    19:39

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdirib

    Xarici siyasət
    19:37
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    19:34

    Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidir

    Digər ölkələr
    19:32

    Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    19:26

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:22
    Video

    Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:21

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    19:20

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti