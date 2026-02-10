Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:18
    Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным

    Лидеры Азербайджана, Армении и США - Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп - сделали мир на Южном Кавказе возможным.

    Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "Эти три лидера положили конец многолетней войне. Наконец, в регионе воцарился мир. Цель администрации Трампа - восстановление мира", - отметил Вэнс.

    "Что касается мирного соглашения, я считаю, что Президент Алиев действительно заслуживает огромной благодарности. Сегодня я находился в Армении. Без лидерства Премьер-министра Армении и Президента Азербайджана мы бы не достигли этого соглашения. Я считаю, что эти три человека создали исторический мир: Президент этой страны, Премьер-министр Армении и, конечно же, Президент США. Работая вместе, они создали мир там, где раньше была война. Я уверен, что в будущем там, где когда-то были лишь конфликты, воцарится безопасность и стабильность. Это яркий пример лидерства Президента Алиева. При этом Президент США формирует нашу внешнюю политику. Если мы можем заниматься торговлей и выстраивать партнерство, зачем нам воевать друг с другом?

    Я считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще более крепкому миру и безопасности в регионе. Американские предприниматели получат доступ к новым рынкам, а мир станет более стабильным, где люди будут торговать, а не воевать.

    Я уверен, что в этом заключается суть миссии Президента США и проводимой им внешней политики: мы можем объединяться вокруг общих интересов и создавать что-то великое вместе. Мы подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое, на мой взгляд, официально закрепляет это партнерство и ясно демонстрирует, что отношения между США и Азербайджаном будут прочными и плодотворными для народов обеих стран", - добавил Вэнс.

    Джей Ди Вэнс Визит Вэнса в Азербайджан Ильхам Алиев Дональд Трамп мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi
    J.D. Vance: Aliyev, Pashinyan, Trump made peace in the South Caucasus possible
