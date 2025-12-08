Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Зеленский впервые раскрыл кандидатов на пост руководителя Офиса президента

    Другие страны
    08 декабря, 2025
    23:52
    Зеленский впервые раскрыл кандидатов на пост руководителя Офиса президента

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл, кого рассматривает на должность руководителя Офиса президента.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, среди кандидатур – министр обороны Денис Шмыгаль и глава Министерства цифровизации Михаил Федоров.

    Однако, по его словам, перед назначением на эту должность Верховная Рада должна снять министров с нынешних постов. При этом Зеленский отметил, что не знает, кто мог бы заменить глав этих ключевых ведомств в стране.

    Среди кандидатов был упомянут и бывший постпред Украины в ООН, а ныне первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По словам Зеленского, дипломат сейчас помогает ему в переговорном треке. Из военных на пост руководителя ОП рассматриваются кандидатуры Кирилла Буданова и Павла Палисы.

    Напомним, что 28 ноября руководитель ОП Андрей Ермак написал заявление об отставке.

    Владимир Зеленский офис президента Украины
