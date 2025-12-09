Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 38

Число погибших в результате российской атаки на украинский город Тернополь 19 ноября возросло до 38 человек.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"Обнаружены еще двое погибших, которые считались пропавшими без вести. По состоянию на 8 декабря в результате ракетного обстрела по Тернополю погибло 38 человек, среди них восемь детей", - отметил руководитель областной полиции.

Он уточнил, что к настоящему времени пропавшими без вести считаются трое взрослых.

Напомним, что РФ атаковала Тернополь дронами и ракетами утром 19 ноября. В городе были разрушены несколько зданий. В Областной военной администрации сообщали, что около мест попаданий фиксируется превышение содержания вредных веществ в воздухе.