В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

В городе Тернополь в результате ударов ВС РФ 10 человек погибли, 37 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Сообщается, что среди раненых 12 детей.

"Эвакуация жителей из заблокированных квартир продолжается. Под завалами остаются люди", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 19 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по Тернополю - дронами и ракетами.