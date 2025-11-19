В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 12:17
В городе Тернополь в результате ударов ВС РФ 10 человек погибли, 37 ранены.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сообщается, что среди раненых 12 детей.
"Эвакуация жителей из заблокированных квартир продолжается. Под завалами остаются люди", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ночь на 19 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по Тернополю - дронами и ракетами.
