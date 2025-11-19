Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 12:17
    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В городе Тернополь в результате ударов ВС РФ 10 человек погибли, 37 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

    Сообщается, что среди раненых 12 детей.

    "Эвакуация жителей из заблокированных квартир продолжается. Под завалами остаются люди", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что в ночь на 19 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по Тернополю - дронами и ракетами.

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynanın Ternopol şəhərində 10 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb

