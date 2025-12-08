Сербия присоединилась к системе здравоохранения ЕС

Сербия официально присоединилась к программе Европейского союза в области здравоохранения EU4Health.

Как передает Report, об сообщили в Минздраве республики.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар и европейский комиссар по вопросам здравоохранения Оливер Вархейи подписали соответствующий документ на церемонии в Брюсселе. В ведомстве подчеркнули, что EU4Health является "крупнейшей в истории Европейского союза программой в сфере здравоохранения, стоимость которой превышает €5 млрд".

"Участие в программе EU4Health - это не только финансовая поддержка, но и четкое подтверждение стремления Сербии развивать свою систему здравоохранения в соответствии со стандартами ЕС. Эта программа предоставляет нам не только финансовую и техническую помощь, но и вовлеченность в европейское медицинское сообщество, где граждане Сербии должны занимать равноправное место", - подчеркнул Лончар, добавив, что целью балканской республики является "более сильная, современная и эффективная система здравоохранения, полностью согласованная с нормами ЕС, но при этом адаптированная к потребностям сербских граждан".

Комиссар Вархейи, комментируя подписание, выразил удовлетворение сотрудничеством с Белградом.

"Мы вместе сосредоточены на улучшении здравоохранения как в ЕС, так и в странах-кандидатах. Вместе с министром Лончаром и Сербией мы добьемся максимального эффекта от этого проекта", - указал он.