Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрд

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 00:36
    Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрд

    Администрация президента США выделит американским фермерам финансовую помощь в размере $12 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

    Он отметил, что власти таким образом "используют небольшую часть" средств, которые получили в результате введения пошлин в отношении других государств.

    "Мы используем эти средства, чтобы предоставить экономическую помощь в размере $12 млрд американским фермерам", - сказал президент. Он добавил, что ряд других стран, включая Китай и Японию, согласились нарастить закупки сельхозпродукции у США.

    Агентства Reuters и Bloomberg ранее сообщали со ссылкой на представителя Белого дома, что упомянутый план направлен на поддержку американских производителей сельхозпродукции, которым был нанесен ущерб в результате введения Вашингтоном пошлин в отношении других стран и их ответных шагов. СМИ отмечали, что американские производители, в частности, потеряли миллиарды долларов из-за того, что Китай сократил закупки соевых бобов в США в связи с торговыми спорами.

    Дональд Трамп сельское хозяйство средства
    Elvis

    Последние новости

    00:36

    Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрд

    Другие страны
    00:19

    В Гёйгёле 16-летний юноша насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:54
    Фото

    В Братиславе состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:52

    Зеленский впервые раскрыл кандидатов на пост руководителя Офиса президента

    Другие страны
    23:41
    Фото

    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:41

    Сербия присоединилась к системе здравоохранения ЕС

    Другие страны
    23:26

    Глава МИД ФРГ предупредил Францию о последствиях санкций против КНР

    Другие страны
    23:08

    В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срок

    Другие страны
    22:49

    Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

    В регионе
    Лента новостей