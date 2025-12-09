Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрд

Администрация президента США выделит американским фермерам финансовую помощь в размере $12 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

Он отметил, что власти таким образом "используют небольшую часть" средств, которые получили в результате введения пошлин в отношении других государств.

"Мы используем эти средства, чтобы предоставить экономическую помощь в размере $12 млрд американским фермерам", - сказал президент. Он добавил, что ряд других стран, включая Китай и Японию, согласились нарастить закупки сельхозпродукции у США.

Агентства Reuters и Bloomberg ранее сообщали со ссылкой на представителя Белого дома, что упомянутый план направлен на поддержку американских производителей сельхозпродукции, которым был нанесен ущерб в результате введения Вашингтоном пошлин в отношении других стран и их ответных шагов. СМИ отмечали, что американские производители, в частности, потеряли миллиарды долларов из-за того, что Китай сократил закупки соевых бобов в США в связи с торговыми спорами.