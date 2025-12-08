İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:27
    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

    Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.

    İlham Əliyev Slovakiya Peter Pelleqrini
    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы
    Presidents of Azerbaijan and Slovakia deliver press statements

