Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 19:27
Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.
