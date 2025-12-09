Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 02:15
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:52 по местному (01:52 по бакинскому) времени в 144 км к северо-востоку от города Хатинохе с населением 144 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров, угроза цунами не объявлялась.

    Данных о пострадавших или разрушениях нет.

    Напомним, что вечером в понедельник на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате природного явления пострадали семь человек, позднее заявила японский премьер Санаэ Такаити.

    Подземные толчки привели к цунами высотой 20-40 см.

