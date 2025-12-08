На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии.

Как передает Report, об этом сообщает метеорологическое управление страны.

Эпицентр залегал на глубине около 50 км.

В прибрежных районах объявлено предупреждение о возможном цунами. Волны высотой до 3-х метров могут обрушиться на северо-восточное побережье Японии.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями властей.