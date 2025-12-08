Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 18:35
    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии.

    Как передает Report, об этом сообщает метеорологическое управление страны.

    Эпицентр залегал на глубине около 50 км.

    В прибрежных районах объявлено предупреждение о возможном цунами. Волны высотой до 3-х метров могут обрушиться на северо-восточное побережье Японии.

    Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями властей.

    Yaponiyada 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    7.2-magnitude earthquake strikes off Japan
