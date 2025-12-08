Yaponiyada 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:37
    Yaponiyanın şimalında 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın meteorologiya idarəsi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 50 km dərinlikdə yerləşib.

    Sahil bölgələrində mümkün sunami ilə bağlı xəbərdarlıq elan olunub. Sakinlərə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək və rəsmi qurumların açıqlamalarını izləmək tövsiyə olunub.

    Yaponiya Zəlzələ
    На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2
    7.2-magnitude earthquake strikes off Japan

