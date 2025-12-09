İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 02:38
    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Hokkaydo adasının sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 06:52-də (Bakı vaxtı ilə 01:52) 144 min əhalisi olan Haçinohе şəhərindən 144 km şimal-şərqdə qeydə alınıb.

    Zəlzələnin ocağı 16 kilometr dərinlikdə yerləşib, sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Dağıntılar və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

    Xatırladaq ki, Bazar ertəsi axşam Yaponiyanın şimalında 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş vermişdi. Təbii fəlakət nəticəsində yeddi nəfərin xəsarət aldığını sonradan Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi bildirmişdi.

    Yeraltı təkanlar 20-40 sm hündürlüyündə sunamiyə səbəb olmuşdu.

