Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

В Азербайджане с 2026 года планируется принимать все заявки на сертификаты происхождения через специальный электронный подмодуль.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела сертификации Государственного агентства по антимонопольному контролю Эльмеддин Гулиев на форуме "Таможня–Бизнес 2025" в Баку.

По его словам, за 11 месяцев Агентство выдало 87,6 тыс. сертификатов происхождения:

"76,9% этих сертификатов - то есть 63 349 - это сертификаты происхождения формы СТ-1. Нашими основными торговыми партнерами в ненефтяном секторе являются страны СНГ, и экспортеры заинтересованы в получении этого сертификата".

Он отметил, что периодические запросы стран-импортеров о подлинности сертификатов приводят к потерям времени и дополнительным расходам для экспортеров.

Гулиев сообщил, что между Азербайджаном и Россией утвержден протокол о системе электронной сертификации происхождения. Технические работы завершены, и со следующего года данные обо всех сертификатах формы СТ-1 будут автоматически направляться в Федеральную таможенную службу России.

Также согласован аналогичный протокол с Беларусью, документ готов к подписанию. На следующем этапе планируется электронная интеграция с Турцией и Украиной.