Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:31
    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    В Азербайджане с 2026 года планируется принимать все заявки на сертификаты происхождения через специальный электронный подмодуль.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела сертификации Государственного агентства по антимонопольному контролю Эльмеддин Гулиев на форуме "Таможня–Бизнес 2025" в Баку.

    По его словам, за 11 месяцев Агентство выдало 87,6 тыс. сертификатов происхождения:

    "76,9% этих сертификатов - то есть 63 349 - это сертификаты происхождения формы СТ-1. Нашими основными торговыми партнерами в ненефтяном секторе являются страны СНГ, и экспортеры заинтересованы в получении этого сертификата".

    Он отметил, что периодические запросы стран-импортеров о подлинности сертификатов приводят к потерям времени и дополнительным расходам для экспортеров.

    Гулиев сообщил, что между Азербайджаном и Россией утвержден протокол о системе электронной сертификации происхождения. Технические работы завершены, и со следующего года данные обо всех сертификатах формы СТ-1 будут автоматически направляться в Федеральную таможенную службу России.

    Также согласован аналогичный протокол с Беларусью, документ готов к подписанию. На следующем этапе планируется электронная интеграция с Турцией и Украиной.

    Госкомтаможня сертификаты происхождения Россия Беларусь Турция
    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır
    Elvis

    Последние новости

    16:15

    На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

    Другие страны
    16:05
    Фото

    Туроператорам представили туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

    Туризм
    16:02

    Суд рассмотрел апелляцию Мамеда Ибрагимли

    Происшествия
    15:50
    Фото

    В Баку стартовал Фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    15:45

    На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов

    Футбол
    15:41

    Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро

    В регионе
    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей